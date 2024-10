Representantes dos Três Poderes estarão em Roma para evento sobre 150 anos de imigração italiana

Autoridades brasileiras dos Três Poderes irão a Roma para participar da segunda edição do Fórum Esfera Internacional, organizado pelo think tank Esfera Brasil. Integrantes do governo italiano e representantes de empresas como Google, Banco Master e Cimed também estarão presentes.

O evento acontece nesta sexta-feira, 11 e no sábado, 12, e será transmitido pelo YouTube. O fórum vai discutir as relações bilaterais entre Brasil e Itália e celebrar 150 anos da imigração italiana ao País.

Rodrigo Pacheco, que já participou de eventos promovidos pelo Esfera Brasil Foto: Esfera Brasil via YouTube

Autoridades italianas também estarão presentes. Matteo Piantedosi, ministro do Interior; Francesco Lollobrigida, ministro da Agricultura; Fabio Porta, deputado do Partido Democrático; e Giovanni Melillo, procurador nacional Antimáfia e Antiterrorismo, vão palestrar no fórum.

Confira a lista completa de convidados

Autoridades do Brasil:

Ricardo Lewandowski (ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil)

Alexandre Silveira (ministro de Minas e Energia do Brasil)

Rodrigo Pacheco (presidente do Congresso Nacional do Brasil)

Luís Roberto Barroso (presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil)

Dias Toffoli (ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil)

Paulo Gonet (procurador-geral da República do Brasil)

Bruno Dantas (presidente do Tribunal de Contas da União do Brasil)

(presidente do Tribunal de Contas da União do Brasil) Carla Barroso (embaixadora representante do Brasil na FAO)

Ciro Nogueira (senador do PP do Brasil)

Andrei Rodrigues (diretor-geral da Polícia Federal do Brasil)

Renato Mosca (embaixador brasileiro em Roma)

Autoridades da Itália:

Matteo Piantedosi (ministro do Interior da Itália)

Francesco Lollobrigida (ministro da Agricultura da Itália)

Fabio Porta (deputado do Partido Democrático da Itália)

Giovanni Melillo (procurador nacional Antimáfia e Antiterrorismo da Itália)

Chefes de empresas:

Daniel Vorcaro (presidente do Banco Master)

Fábio Coelho (CEO do Google Brasil)

Carlos Sanchez (presidente do Grupo NC)

João Adibe (CEO da Cimed)