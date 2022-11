Barroso reage a manifestante em Nova York: ‘Perdeu, mané’

Publicidade

ENVIADO A NOVA YORK - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que estão em Nova York participando do Lide Brazil Conference - evento com empresários e investidores - foram novamente hostilizados, nesta terça-feira, 15, por manifestantes que protestam contra o resultado da eleição presidencial e pregam intervenção militar.

Ministro Luis Roberto Barroso participa de evento em Nova York. Foto: Adriano Machado/Reuters

Ao caminharem no curto trecho entre o hotel onde estão hospedados e o Harvard Club, onde ocorrem as palestras, os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre Moraes foram abordados por um homem que questionou se o presidente do TSE deixaria o código fonte das urnas ser exposto.

Irritado, Barroso respondeu: “Perdeu, mané. Não amola”. Já Moraes ficou em silêncio.

O vídeo com a cena foi publicado no Instagram do bolsonarista Allan dos Santos, que é foragido da Justiça no Brasil mas está participando dos atos contra os ministros. Ele teve a prisão decretada pelo STF em outubro do ano passado no inquérito das fake news, mas seu nome ainda não foi incluído pela Polícia Federal na lista vermelha da Interpol. Por isso, não pode ser extraditado.

Ouçam o que o Ministro do STF Barroso disse hoje, 15/11/2022, em Nova York/EUA, a um brasileiro, ao ser questionado sobre o código fonte das urnas eletrônicas. pic.twitter.com/eyu2tgE5zV — Paulo França🇧🇷 (@PauloFrancaBR) November 15, 2022

Na noite de segunda-feira, 14, o ministro Gilmar Mendes foi abordado dentro do hotel por uma brasileira. “O crime compensa ministro”. Constrangido, Mendes apenas sorriu. A cena foi gravada por outro manifestante e publicada nas redes sociais.

Organizador do evento, o Lide (Grupo de Líderes Empresariais) reforçou a segurança e acionou o STF e a Polícia Federal no Brasil depois que Allan entrou no hotel na noite desta segunda-feira.

A expectativa era que houvesse uma manifestação maior nesta terça-feira, mas poucas pessoas se reuniram em frente ao hotel e o local do evento.

*O repórter Pedro Venceslau viajou a convite do Lide