Eleitores decidem em referendo popular não mudar a bandeira de Belo Horizonte

A mudança da bandeira foi apresentada por Gabriel Figueiredo, um designer insatisfeito com o símbolo atual. A bandeira de Belo Horizonte foi instituída em 1995 e traz o brasão da cidade em um fundo branco.

Na nova versão, o designer traz o sol nascendo no pico de BH, imagem que já constava no centro do brasão, mas ocupando toda a bandeira. “O brasão da cidade é ótimo, é bom deixar claro. A questão é que brasões não costumam funcionar bem em bandeiras”, disse o profissional em artigo publicado nas redes sociais.