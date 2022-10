Beto Faro, do PT, é eleito senador pelo Pará

O deputado federal Beto Faro, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi eleito senador do Pará (PA) neste domingo (02), com 41,92% dos votos válidos. Com 96,30% das urnas apuradas, o político disparou frente aos seus rivais, conquistando 1.689.518 dos votos.

O segundo colocado do Pará foi Mario Couto (PL), que totalizou 1.449.188 votos e somou 35,85% dos votos válidos. Pioneiro e Flexa Ribeiro ficaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente, totalizando 9,40% e 7,39%.

Beto Faro é um dos expoentes da politica paraense

Beto Faro é um dos destaques da política regional do Pará, tendo uma longa carreira na vida pública. Agricultor, o político ocupa o cargo de deputado federal pelo PT desde 2007.