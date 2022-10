Com 94,00% das urnas apuradas, Helder, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), foi reeleito governador do Pará (PA) neste domingo (02), com 69,82% dos votos válidos. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) há pouco. não há chance de segundo turno matematicamente.

Com vitória confirmada às 21h05, o empresário conquistou a reeleição com ampla vantagem sobre os seus concorrentes. Helder recebeu 2.914.903 votos em seu Estado, garantindo mais quatro anos de governo.

Nas eleições paraenses, o segundo mais votado foi Zequinha Marinho, que conquistou 27,62% do eleitorado da região. Adolfo Oliveira e doutor Felipe, terceiro e quarto lugar nas eleições de 2022, conquistaram, 1,33% e 0,70%, respectivamente.

Helder Barbalho, do MDB, é reeleito governador do Pará

Helder, 43 anos, tem um longo histórico na política regional. Filho e Herdeiro político do ex-senador Jader Barbalho, também do MDB, o atual governador do Pará era o favorito ao cargo nas eleições de 2022 - com sua reeleição já sendo esperada pela sua base eleitoral.

