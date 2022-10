PA: veja a lista de deputados federais eleitos em 2022

Os eleitores do Pará definiram, neste domingo (2), os 17 deputados federais para representá-los na Câmara dos Deputados. O mais votado foi a médica Alessandra Haber, do MDB, com 258.907 votos válidos. Ela tem 34 anos. Confira a lista com os nomes e os partidos dos eleitos, abaixo.

Dra Alessandra Haber (MDB): 258.907 votos

Delegado Eder Mauro (PL): 205.543 votos

Elcione (MDB): 175.498 votos

Priante (MDB): 167.275 votos

Renilce Nicodemos (MDB): 162.208 votos

Júnior Ferrari (PSD): 160.342 votos

Dilvanda Faro (PT): 150.065 votos

Celso Sabino (União): 142.326 votos

Antonio Doido (MDB): 126.535 votos

Keniston (MDB): 126.027 votos

Andreia Siqueira (MDB): 125.004 votos

Joaquim Passarinho (PL): 122.553 votos

Delegado Caveira (PL): 106.349 votos

Olival Marques (MDB): 102.435 votos

Airton Faleiro (PT): 79.862 votos

Henderson Pinto (MDB): 74.746 votos

Raimundo Santos (PSD): 62.366 votos