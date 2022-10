PA: veja a lista de deputados estaduais eleitos em 2022

Os eleitores do Pará definiram nas eleições deste domingo, 2, os deputados estaduais para representá-los na Assembleia Legislativa do Estado. O mais votado foi Chamonzinho, do MDB, com 109.287 votos. Ele tem 47 anos.

Dos 41 deputados estaduais, 13 são do MDB, mesmo partido do governador Helder Barbalho, reeleito com 70,41% dos votos.

Veja os deputados estaduais mais votados no Pará: