Com o devido cuidado de não citar nomes, decerto para não espraiar o destaque, os preclaros subscritores advertem os eleitores advogados sobre o descabimento de a campanha para eleição na OAB/SP estar evidenciando viés político partidário através de UMA das chapas concorrentes.

O conteúdo — de indisfarçável clareza —, deriva do óbvio fato de que personalidades do espectro conservador, tanto do mundo político quanto jornalístico, vem manifestando aberto apoio a uma específica candidatura, qual seja, a do Dr. Alfredo Scaff e, nesse particular, aquele declarado pelo ex-Presidente da República Jair Bolsonaro, em ao menos duas oportunidades públicas.

Queremos declarar — com a autoridade da qual nos assenhoramos pela condição de candidatos ao Conselho Federal da OAB —, que não somos braço de nenhum partido. Não obstante, entendemos ético e honesto que o eleitorado de advogados esteja ciente de nossas convicções conservadoras, da mesma forma como sempre foi conhecido e ostensivo o alinhamento de outros candidatos à ideologia e a políticos de orientação à esquerda. É fato que os apoios que vimos recebendo durante a campanha tem emanado de diferentes rincões sociais, dentre eles, também, algumas figuras do cenário político institucional. Todos, sem exceção, nos são muito bem vindos.

Temos ainda o sentimento - aliás, a convicção - de que esses apoios inéditos vêm pavimentados pela expectativa de mudanças na postura e posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil — evidentemente omissa ou com ações pífias diante de reiteradas e manifestas violações às prerrogativas da nossa classe e de toda a sociedade.