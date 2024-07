Em discurso pronunciado no Senado Federal, em 20 de maio de 1912, ele proclamava: “Há mais de 40 anos que sirvo ao ideal republicano, sendo certo que sob o Império jamais pretendi posições e, se ocupei uma Pasta de Ministro no Governo Provisório, foi por um mero acidente que tomei parte entre aqueles que elaboraram as leis da República, e disso pode dar testemunho o nobre presidente desta Casa. De então para cá tenho vivido, senhores, a prestar a minha responsabilidade aos que governam, aos que predominam. O próprio chefe do Partido Republicano Conservador, por muito tempo, dispôs incondicionalmente da minha adesão e da minha desvaliosa cooperação. Envelheci, Sr. Presidente; já não tenho ideias senão muito vagas do tempo que já passou, da mocidade que dissipei ao serviço da propaganda. Tenho recordações desse tempo, e agora me advertem que eu devo, nos últimos momentos da minha vida, reconciliar-me com a opinião do meu país, penitenciando-me dos meus erros, erros cometidos por um excesso de confiança que o meu amo à República me levou a cometer”.

Homem de ação, Glicério se destacou pela operosidade e dinamismo, ao aglutinar forças contraditórias e heterogêneas, que se encontraram na encruzilhada do final do Império. No texto “Francisco Glicério, um republicano pragmático”, José Sebastião Witter e Francisco de Assis Barbosa observam: “Ele foi, sem dúvida, um campeão do espírito de contemporização, hábil manobrista, sempre alerta, versátil e tolerando. Não era um ideólogo, mas uma natureza despida de quaisquer veleidades intelectuais, sempre disposto no seu pragmatismo a todas as combinações, para superar antagonismos aparentemente inconciliáveis, desde que não o afastassem da meta republicana”.

Quase meio século de atuação intimorata e fecunda em favor da República, numa trajetória triunfal: propagandista, vereador em Campinas, Ministro do Governo Provisório, General Honorário do Exército, constituinte de 1891, chefe do Partido Republicano Federal, membro da Comissão Diretora do Partido Republicano Paulista, Senador da República.

Sempre enfrentou preconceitos, pois filho de um Major da Guarda Nacional e pequeno agricultor, perdeu o pai quando tinha catorze anos. Mulato, sem disfarçar os traços da raça negra, não foi fácil a Glicério impor-se ao meio discriminatório e hostil, no qual teve de lutar pela sobrevivência. Não pode ingressar na São Francisco, mas foi advogado provisionado e, tal era o seu talento e empenho, que obteve certa fortuna. Com a qual propiciava alforria e proteção dos escravos perseguidos que se refugiavam em sua casa.