Conta Laura: “Constituiu para mim um personagem algo fabuloso essa Dona Veridiana, possuidora de imenso parque com um palacete dentro e porteiro à entrada; era entrevista em seus passeios, já bastante idosa, num carro puxado a cavalos, o cocheiro de cartola...”.

Seu nome era Veridiana Valéria da Silva Prado, (11.2.1825-11.6.1910), mãe de uma prole ilustre, entre os quais o Conselheiro Antonio Prado e Eduardo Prado, o amigo de Eça de Queiroz. Foi neste que Eça se inspirou para criar o personagem Jacinto de Tormes, que morava em Paris e cujo perfil antagonizava com a vida campesina em “A Cidade e as Serras”. Mas há quem diga que Eça de Queiroz inspirou-se igualmente em Eduardo Prado para criar o personagem Carlos da Maia em seu romance “Os Maias”. O livro é uma crítica à sociedade portuguesa do século XIX, centrada na visão das classes mais abastadas da sociedade. A história de Carlos da Maia e Maria Eduarda, um romance incestuoso, é o fio condutor da narrativa. Ambos os livros são considerados obras-primas do famoso escritor luso.

Veridiana era mulher de ideias avançadas, muito insólitas para a época. Fez vir da França um paisagista para desenhar os jardins da sua casa senhorial na fazenda de café.

Pioneira na ocupação de Higienópolis, franqueava à população passear por seus jardins, resguardando apenas a área mais próxima à residência. Existia nesse parque, ainda hoje preservado e ocupado pelo Iate Clube de Santos, uma gruta que atraía a atenção de todos. Dentro dela haviam colocado uma escultura de pedra em forma de leão. Ao lado, um texto esculpido na rocha começava em letras maiores e ia diminuindo, até que, para poder decifrar seu final, um dispositivo acionava uma ducha de água que saía da boca do leão. Era uma grande diversão para as crianças. Quem já sabia do artifício gostava de fazer com que os incautos levassem o inesperado banho.