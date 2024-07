Ex-presidente Dilma Rousseff volta ao Palácio da Alvorada pela primeira vez após o impeachment

BRASÍLIA - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) entrou pela primeira vez no Palácio da Alvorada após o impeachment sofrido por ela em 2016. A visita da ex-presidente na residência oficial foi para encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tarde desta sexta-feira, 26. O evento não está na agenda oficial do petista.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente postou uma foto do encontro nas redes sociais. Na legenda, Lula ressaltou que era a primeira vez que Dilma visitava o palácio após ter o mandato cassado pelo Congresso Nacional. “Recebi a companheira Dilma no Palácio da Alvorada hoje de tarde. Primeiro retorno dela ao Alvorada desde 2016. Sempre bem-vinda”, disse o petista na legenda da publicação no X (antigo Twitter).

No Banco dos Brics, Dilma recebe cerca de US$ 500 mil por ano, ou R$ 2,469 milhões na cotação atual do dólar. Por mês, o seu rendimento é de R$ 290 mil em salários e benefícios. Ela também tem benefícios recebidos assim como outros ex-presidentes da República vivos. A Presidência custeia gastos com passagens aéreas, auxílio moradia, diárias no exterior, auxílio-combustível, manutenção de veículos e serviços de telecomunicações.

Além disso, Dilma tem direito a ter oito servidores, sendo seis de apoio pessoal, dois motoristas e veículos pertencentes à União.