Essa prática, embora muitas vezes complexa e burocrática, é essencial para o funcionamento adequado do Estado e para o uso eficiente dos recursos públicos. Ao permitir a competição entre empresas interessadas em fornecer produtos ou serviços ao Governo, as licitações promovem a obtenção de melhores condições comerciais, garantindo assim um melhor custo-benefício para a sociedade como um todo.

No entanto, ao longo dos anos, o sistema de licitações no Brasil tem sido alvo de críticas devido à sua complexidade, lentidão e, em alguns casos, falta de transparência. Isso levou à necessidade premente de reformas e atualizações na legislação vigente, a fim de modernizar e tornar mais eficientes os processos de contratação pública.

A promulgação da Lei nº 14.133/2021, conhecida como a nova Lei de Licitações, representa um marco significativo no cenário das contratações públicas no Brasil. Proposta com o objetivo de modernizar, simplificar e tornar mais transparentes e eficientes os processos de licitação, essa legislação substitui e unifica as antigas Leis 8.666/1993 (Lei Geral de Licitações), 10.520/2002 (Lei do Pregão) e 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações).

Principais mudanças e impactos