Quando um investigado em um inquérito policial ou acusado em uma ação penal já instaurada e em tramite no Brasil, porém reside em um país no estrangeiro (seja na Europa ou em qualquer outro continente ou país) e detém uma prisão preventiva expedida em seu desfavor, é importante contratar um advogado criminalista com expertise em direito penal internacional.

Nesta esteira, mister abrir um parêntese para frisar que não faz sentido prender um indivíduo no exterior, em virtude de uma inclusão na lista da Interpol e extraditá-lo para, na sequência, após ser entregue às autoridades brasileiras, ser deferida, pelo juízo competente, a revogação da prisão preventiva e a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas. É necessário respeitar a economia processual e a aplicação do Direito Penal como última ratio.

É cediço que a simples menção a gravidade em abstrata do crime, como, por exemplo, nos crimes de tráfico internacional de drogas; organização criminosa e lavagem de dinheiro não justifica a imposição e manutenção da prisão preventiva, com fulcro no entendimento firmado no julgamento do Habeas Corpus 362.702 (ministro António Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas).

Assim sendo, é plenamente possível um indivíduo residente no estrangeiro, que responda por crimes de natureza grave, que detém uma prisão preventiva em vigor no Brasil, ter sua prisão preventiva revogada e responder o processo em liberdade no país estrangeiro que possui residência fixa formal e comprovada. É muito importante comprovar documentalmente nos autos do processo, além da residência fixa, a existência de trabalho fixo e, sobretudo, ser réu primário na prática de crimes e contribuir com a Justiça na busca da verdade real dos fatos, sendo imprescindível ser preservado pelo Judiciário a ampla defesa, contraditório e o devido processo legal.