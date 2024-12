Opinião | A razão moral do Brasil

Nessa seara, mesmo em se considerando as diferentes correntes políticas que disputam a assunção do poder estatal, ao menos retoricamente todas tem por objetivo a realização do bem comum, divergindo apenas e exclusivamente no que concerne às diferentes formas de se promover dito desiderato.

Sem embargo, como o demonstram os ganhadores do prêmio Nobel de economia do ano de 2024, Daron Acemoglu (Massachusetts Institute of Technology), Simon Johnson, (Massachusetts Institute of Technology) e James A. Robinson (University of Chicago), o fato é que próprio Estado pode ser capturado por elites políticas e econômicas que tenham por objetivo apenas a promoção dos próprios interesses, utilizando-se do aparato estatal para a extração de recursos econômicos e poder político.

Surgiu daí a bem demarcada distinção de Estados dotados de instituições inclusivas e extrativistas, sendo as primeiras aqueles que logram alcançar o bem comum por meio de políticas públicas voltadas para a emancipação individual e social dos cidadãos, enquanto as segundas as que se utilizam do poder político atrelado ao estado para a promoção de interesses egoísticos de uma elite extrativista.