Esse desafio é global. Os países precisam adotar regulações mais robustas, usar mecanismos rigorosos de verificação das infraestruturas digitais e fortalecer as leis que regem o mundo interconectado. No Brasil, está em curso um processo de estudo e discussão das mudanças que precisam ser feitas, de forma urgente, para evitar os problemas que tendem a se agravar cada vez mais.

Nosso país já está posicionado entre as nações mais modernas em termos de legislação de proteção de dados e uso da internet. Mas ainda há muito por ser feito. São valiosas iniciativas como a Comissão Especial do Direito Digital da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado federal Marx Beltrão (PP-AL) e da qual tenho a honra de ter sido designado relator.

O grupo trabalha com o entendimento de que as fronteiras entre os mundos digital e físico têm se tornado cada vez mais tênues e que os marcos regulatórios precisam acompanhar a natural evolução da sociedade.

A regulação do ambiente digital, alinhada com políticas de compliance rigorosas, é fundamental para mitigar riscos e proteger tanto empresas quanto consumidores. Devemos abordar a negligência técnica grosseira, especialmente quando atribuída aos Chefes de Tecnologia (CTOs), com a mesma seriedade aplicada à responsabilização de contadores por fraudes contábeis.