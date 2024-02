Isto é uma realidade.

Um dos principais instrumentos legais de transparência fiscal que o Brasil teve nessas últimas duas décadas, e já próxima de alcançar a perda do direito do percebimento de alimentos de seus “genitores”, aos 24 anos, é Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, editada sob o imperativo do artigo 174 da Constituição Federal, cujo seu artigo art. 1º, § 1º já traçava sua esplendorosa trajetória, a instituição de uma gestão fiscal com responsabilidade com atuação planejada e transparente, sujeita a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. Não há como negar que deu certo, com a consciência da necessidade de planejamento do administrador público e redução da dívida pública externa.

Porém, após sucessivas alterações (Lei Complementar nº 131/2009, LC nº 156/20167, nº 159/2017 , nº 164/2018 , nº 173/2020, nº 177/2021, nº 178/2021, nº 195/2022 e nº 200/2023 e interpretações constitucionais referidas nas ações direta de inconstitucionalidade ADI´s nº 2324/2000, nº 6357/2020 e nº 6533/2020) já somos suficientemente conscientes que o cumprimento de regras se faz muito mais com a consciência das escolhas, e da transparência das mesmas, do que da formalidade da carta orçamentária.

Nessa difícil tarefa, que vai além do conhecimento específico fiscal, ou melhor, que deve ir muito além das notícias breves e superficiais de analistas “tik tokers” temos no Brasil uma importante instituição criada pela Resolução nº 42/2016 do Senado Federal, a Instituição Fiscal Independente – IFI, cuja atuação informativa busca trazer uma avaliação isenta dos contornos fiscais do país.

A IFI demonstrou um grande crescimento no ano de 2020 e influência na economia do país, sendo uma importante fonte rápida de análise no período, diante do elevado grau de incerteza da época. No Brasil, a IFI contribuiu para um debate aberto e democrático sobre questões de finanças públicas, abrindo um novo espaço técnico e isento de exageros otimistas, ou viés pessimista de organismos internacionais sobre a economia do nosso país.