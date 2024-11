A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.906 foi proposta pela Associação Brasileira de Concessionárias de Serviços Telefônicos (ABRAFIX) com o objetivo de questionar a validade do artigo 17-B da Lei nº 9.613/1998. Este artigo prevê que “A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial”, mantidos por entidades como Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Assim, esse dispositivo legal permite o acesso direto a dados como nome, RG, CPF, nome dos pais e endereço.

Embora a ADI apontasse para uma violação do direito à privacidade, com base no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal – que estabelece que o sigilo das comunicações telefônicas e de dados só pode ser rompido mediante ordem judicial – o STF destacou que essa proteção se aplica exclusivamente ao conteúdo das comunicações, não abrangendo os dados cadastrais fornecidos pelos usuários ao contratar serviços.

O STF concluiu que o artigo 17-B da Lei de Lavagem de Dinheiro se limita ao acesso a dados cadastrais, que são informações de identificação comumente disponibilizadas pelos usuários. Dessa forma, o entendimento do Supremo foi de que o acesso a essas informações não configura uma violação aos direitos à privacidade e à proteção de dados pessoais, conforme o artigo 5º, incisos X e LXXIX, da Constituição.

Ao reafirmar a constitucionalidade do artigo 17-B da Lei de Lavagem de Dinheiro, a decisão não apenas legitima o acesso a dados cadastrais em investigações, mas também estabelece diretrizes cruciais para a atuação das autoridades competentes, ressaltando a importância de equilibrar o direito à privacidade com a eficácia das investigações criminais, especialmente em delitos complexos como o de lavagem de dinheiro.