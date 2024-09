Isso é crime e precisa ser apurado e punido. O sistema Justiça precisa se compenetrar de que o infrator ambiental comete delito muito mais grave do que o criminoso comum. Este, em regra, ofende o patrimônio jurídico de uma vítima. O delinquente ecológico potencializa as suas vítimas: dentre elas se incluem uma legião incalculável de pessoas, inclusive aquelas que não nasceram. Pois o constituinte de 1988 foi audacioso: converteu o nascituro em sujeito de direito. Não se cuida de mera expectativa de direito. É a titularidade mesma do direito que integra o capital jurídico dos que ainda vão nascer.

O prejuízo causado quando se queima a floresta é também incalculável. Como avaliar o preço de um conjunto de árvores que a natureza produziu durante séculos, ou até milênios?

Não pode haver condescendência em relação a esse dendroclasta ecocida. Exterminador do futuro. E se por trás dele estiver o dinheiro, seja ele de origem legal ou proveniente da criminalidade organizada, é mais eficaz bloquear os ativos financeiros, provocar um golpe no acervo econômico. Prisão é pouco. Ainda custa bastante ao povo que é vítima dessa bandidagem.