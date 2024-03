Esse exame é feito, com maestria, na obra “Alimentando o mundo – o surgimento da moderna economia agrícola no Brasil”, de Herbert Klein e Francisco Vidal Luna, publicada pela FGV Editora em conjunto com a Imprensa Oficial de São Paulo. Os autores são respeitados pesquisadores da Universidade Stanford e USP, respectivamente.

A obra destaca que em 1960 o Brasil importava alimentos e hoje nosso país é o maior exportador líquido de alimentos do mundo, com destaque na produção e exportação não apenas de soja e carne bovina, mas de dezenas de produtos. Amparado em minuciosas estatísticas e séries históricas, bem como em rigorosa pesquisa empírica, o estudo investiga as causas desse fenômeno, de impacto mundial e com profundos reflexos na sociedade brasileira contemporânea, não apenas sob o aspecto econômico, mas também demográfico, político, cultural etc.

O trabalho salienta o papel fundamental desempenhado pela Embrapa na pesquisa científica e no desenvolvimento de sementes, processos e técnicas que permitiram múltiplos ganhos de produtividade. Ressalta também a importância da oferta de crédito público e privado, do cooperativismo, da mecanização agrícola e do surgimento de modernos empreendedores, entre outros fatores.

Mato Grosso, naturalmente, tem lugar de destaque na análise, sendo a síntese e o principal exemplo da transformação apontada nas últimas décadas.