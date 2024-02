André Rebouças, não tivera interrompido precocemente sua trajetória terrena, teria escrito ele mesmo uma biografia afetiva do notável governante, do qual não se pode afirmar padecesse de mínima fissura de caráter. Com o passar do tempo, que a tudo confere dimensões muito distintas daquelas nutridas à época dos acontecimentos, revisita-se a figura de Pedro II e melhor transparecem os seus atributos, cuja exaltação é potencializada, quando comparados com os dos artífices da República e de seus sucessores.

Se houvesse um troféu ou premio à lealdade, no Brasil, ele deveria honrar e levar o nome de André Rebouças.