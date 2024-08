Seria necessário devolver à natureza o que dela se subtraiu em termos de árvores, das quais São Paulo tem um déficit superior a vários milhões. Regiões como a Zona Leste se caracterizam por excesso de impermeabilização e de cobertura de alvenaria, concerto e asfalto, materiais que absorvem mais calor durante o dia do que a vegetação. O armazenamento desse calor perdura durante a noite e deixa a cidade mais quente. Por isso é que hoje se deve falar em adaptação da cidade para poupar seus moradores de graves problemas de saúde, pois o tempo de precaução e prevenção já foi ultrapassado com nossa inércia. No mínimo culposa, para não dizer dolosa, ou seja, intencional. Diante dos sinais emitidos pela natureza durante décadas, imperdoável deixar que a situação atingisse o grau de gravidade em que se encontra.

Agora é coragem para reflorestar, sem prejuízo de outras medidas de resiliência. É urgente criar “refúgios térmicos”, dentro de escolas e demais instituições públicas e privadas. Haverá necessidade de acolhimento das vítimas da elevação da temperatura. Com a possibilidade de permanência nesses espaços, pelo tempo necessário à recuperação das condições físicas dos acometidos por diversos males. Propiciando-lhes ar refrigerado, água gelada, frutas, medindo-lhes a pressão e ministrando-lhes medicamentos para os sintomas que apresentarem durante a crise.

Simultaneamente, multiplicar os “jardins de chuva” ou os espaços que devem ser ocupados por vegetação adequada. Árvores de grande porte. Não apenas vegetação rasteira. É empírica a comprovação de que sob uma árvore que propicie sombra, a temperatura é sempre mais amena do que sob o sol inclemente. São Paulo reclama as “vagas verdes”, ou seja, destinação de algumas vagas para o estacionamento do automóvel, o mais egoísta dos veículos emissores dos gases venenosos causadores do efeito-estufa, para que sejam substituídas por cobertura vegetal.

Todos os espaços disponíveis, numa cidade que não cuidou de reservar solo natural para absorver a água das precipitações pluviométricas, devem ser destinados a receber árvores. O plantio de árvores deveria ser a primeira preocupação, o primeiro esporte, o primeiro hobby, de todos os paulistanos. O ideal seria a “ressurreição” dos córregos que cederam espaço ao asfalto para receber os mais de nove milhões de veículos movidos a combustível fóssil que ajudam a envenenar e a aquecer o globo. Mas enquanto se puder recorrer a paliativos, que estes sejam eficazes. A alternativa é trágica e, nada obstante ainda exista negacionismo, ela está no horizonte de uma humanidade omissa e inconsciente dos riscos a que está submetida.