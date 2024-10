O DSM V, manual diagnóstico e estatístico da Associação Psiquiátrica Americana, já tinha classificado o Transtorno de Jogo Patológico como uma Dependência Comportamental desde 2013. Isso quer dizer que esse transtorno equivale a uma adicção semelhante (eu diria pior) a um dependente de Cocaína ou Heroína.

Geralmente almoço na cozinha do meu consultório, ouvindo resenhas esportivas de Youtube. Invariavelmente, elas são patrocinadas pelos tais sites de aposta. O apresentador, algumas vezes, fala do patrocício na Bet tal ou qual e faz uma observação: “Não se esqueça de jogar com responsabilidade”. Para uma pessoa que tem esse transtorno, equivale a tentar frear uma carreta na decida com o pé no chão, como o Fred Flinkstone. Mas, perguntam os leitores aí do outro lado da tela: isso não é “só” uma questão de força de vontade? Infelizmente, não.

A Neurociência vem demonstrando que instalar uma Dependência no seu Sistema Nervoso é um processo de aprendizagem e reforço. Mas tem um detalhe que o público talvez desconheça: esse aprendizado tem um efeito nas suas expressões genéticas. Não são apenas as suas redes neurais que ficam condicionadas e fissuradas pela próxima aposta: a manifestação de determinadas populações genéticas também vão sendo modificadas nesse processo de busca consciente e consciente das apostas. Como se o sistema ficasse programado para repetir o comportamento, como a carreta na descida. Como todo processo de dependência (note o leitor e a leitora que não estou usando a palavra “vício”, que está em desuso e só reforça o estigma dos doentes), o Cérebro passa a viver e trabalhar em função de buscar mais e mais uma dose, ou várias doses dessa droga, no caso, fazer outra aposta.

Muita gente fala em aulas e vídeos, já que o Youtube forma muitos neurocientistas todo dia, que a base dessa dependência é a busca pela Dopamina, neurotransmissor associado ao prazer. Está errado em sua concepção. No caso do Jogo Patológico, a Dopamina tem um papel muito mais destrutivo e perigoso: ela é liberada na iminência do prazer. Na busca infinita pelo prazer, diante de uma falta que nunca cessa. A Dopamina move as rodas do Capitalismo. Você já ouviu que o melhor da festa é esperar por ela? Pois é. O ditado está correto. A espera do prazer é mais potente que o prazer em si.