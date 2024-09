A ludopatia – ou vício em jogos de azar – vem sendo discutida por especialistas de diversas áreas e já prejudica jogadores no trabalho e nos relacionamentos. O cenário reflete um sério problema na saúde mental e acende o alerta para as consequências no dia a dia daqueles que não conseguem abandonar o vício.

Dados do INSS indicam que os afastamentos do trabalho em consequência da ludopatia cresceram 350% em três anos. Esse transtorno, em que a pessoa não consegue estabelecer limites ao jogar, ganha força com o apoio das redes sociais, espaço amplamente usado para divulgar jogos de azar. É lá que influenciadores indicam as plataformas de apostas online como “investimento”.

A pessoa dependente do jogo costuma passar horas imersa nesse universo e pode gastar muito dinheiro, o que compromete sua vida financeira, profissional, familiar e social. Essa rotina representa, também, perda de tempo, energia e saúde e é facilitada porque, hoje, basta apenas um clique para se inserir no mundo das apostas. A condição afeta a produtividade dos colaboradores, representa perdas salariais, e até patrimoniais, e acaba por abalar casamentos.

Como psicólogo do Trabalho, tenho visto situações muito tristes, como o aumento da agiotagem entre colegas, o que eleva o risco de violência e de uma série de problemas. As pessoas estão perdendo os bens e comprometendo toda a sua renda por conta dessa lógica perversa, que publiciza os jogos de azar de maneira que atinjam, sobretudo, as camadas mais vulneráveis. Na busca por uma resposta rápida para a situação financeira, esse grupo entra nas plataformas e não consegue sair.