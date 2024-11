É importante destacar que o veto brasileiro não foi ocasionado por consciência e ação do atual presidente. Lula deu reiteradas provas de tolerância e conivência com o ditador. Não podemos esquecer que o seu partido recentemente assinou um documento que defende a tomada do poder por Nicolás Maduro mesmo diante de todos os abusos e fraudes eleitorais expostos pela mídia internacional.

Mas, se Maduro não considera a vontade de seu próprio povo, respeitará quem? Por isso prende adversários, expulsa representantes de outras nações e utiliza o poder público para seu interesse privado. Nesse contexto, não foi Lula, mas o governo brasileiro quem atendeu a exigência dos mesmos requisitos que já haviam suspendido a Venezuela do Mercosul, bloco onde Brasil é líder e fundador.

Agora, em nova manifestação de petulância, Maduro ameaça o Brasil declarando que irá tomar medidas necessárias. Como Senador da República e profundo conhecedor dos efeitos que essa crise acarreta ao povo brasileiro, sobretudo nas regiões de fronteira como é o caso do meu estado de Roraima, me antecipo e coloco publicamente algumas atitudes necessárias que Maduro deveria tomar em relação ao nosso país por exigência do governo brasileiro:

Primeiro, pagar quase 15 bilhões de reais em dívidas entre valores a vencer e calotes já aplicados pelo governo de chavista. Esse dinheiro pertence ao cidadão brasileiro.