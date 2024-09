Entre as várias adversidades enfrentadas pelo Poder Judiciário no Brasil, uma se sobressai em meio às mais graves: a falta de profissionais para julgar a imensa quantidade de processos que ingressam nos tribunais todos os dias. A verdadeira vítima da situação é o cidadão – que, em diversos municípios, sobretudo do interior, tem prejudicado o seu direito à justiça.

PUBLICIDADE De acordo com o relatório Justiça em Números 2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), existem 22.770 cargos de magistrados criados por lei. Todavia, somente 18.265 estão providos – o equivalente a uma vacância de quase 20%. Em outras palavras: no Brasil, uma em cada cinco togas se encontra suspensa no ar. Magistrados abandonam a carreira não apenas para atuar no setor privado como advogados ou consultores jurídicos, mas também para assumir ocupações incomuns até recentemente, como a de influenciador digital. E a razão da debandada é óbvia: o posto não se mostra atrativo o bastante para os quadros aptos a passar no concurso público. Diante dessa circunstância, abrem-se dois caminhos: reduzir o nível de exigência das seleções (?) ou melhorar a estrutura da carreira para torná-la mais atraente. Para o bem do país, não podem restar dúvidas de que a segunda alternativa é a única viável: afinal, em nações subdesenvolvidas, a paz social raramente é garantida sem a palavra do Judiciário. Desenhemos o problema: se uma comarca permanece vaga, decisões que afetam a vida das pessoas, como a revogação de uma prisão preventiva, são adiadas – o que é temerário, principalmente se houver ilegalidades ou excessos na prisão.

Para ilustrar o descalabro gerado pela insuficiência de magistrados, tomemos os processos que tratam de fixação, revisão ou cobrança de pensão alimentícia: sem a determinação judicial, uma mãe que busca alimentos para o filho pode ver o sustento dele comprometido, em prejuízo da saúde do menor.

Mencionemos, ainda, como consequência potencialmente nefasta da carência de magistrados, a impossibilidade de concessão de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Ou seja: com juízes a menos, mulheres que sofrem violência doméstica podem enfrentar atrasos na obtenção da ordem de afastamento do agressor, com o prolongamento da condição de vulnerabilidade.

Não obstante esse cenário, quem acompanha o noticiário concluirá que o maior gargalo do Sistema de Justiça no Brasil é outro: o suposto alto salário dos juízes. Tal distorção, desmentida pelos fatos – fosse excessivo o subsídio, não sobrariam vagas – acaba por retirar do foco aquilo que efetivamente afeta a qualidade dos serviços oferecidos à população.

As críticas à magistratura cresceram nos últimos tempos, na esteira de campanhas de desinformação que não escondem o objetivo de enfraquecer e descredibilizar o Judiciário – atacado por adquirir relevância na medida em que é chamado a dirimir controvérsias que a sociedade e os demais poderes não conseguem resolver sozinhos.

Embora conte com uma força de trabalho aquém do necessário, a magistratura opera de maneira cada vez mais efetiva, como comprova o crescimento da produtividade anotado pelo Justiça em Números: em 2023, o total de processos baixados aumentou 6,9% – o segundo melhor resultado da série histórica.

Semelhante desempenho só é possível porque os magistrados – a despeito das pressões de toda sorte e da rotina extenuante – seguem firmes na missão de garantir o cumprimento das leis e proteger os direitos fundamentais, zelando pela legalidade e pela observância da Constituição.