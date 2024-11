Opinião | Bets: faz sentido defini-las como serviço público?

No Brasil, essa discussão alcançou diversas categorias de setores distintos. Durante muito tempo, por exemplo, o STJ e diversos tribunais de justiças – entre eles TJRJ e TJRS -, posicionavam-se no sentido de que o serviço de táxi era transporte público, devendo ser precedido de licitação, não podendo ser exercido mediante simples autorização, ato administrativo de natureza precária. A questão só foi dirimida quando o STF julgou dispositivos da Lei de Mobilidade Urbana, assentado posicionamento de que se trata de um serviço de utilidade pública, mas não de um serviço público.

Ao julgar a constitucionalidade de exploração da atividade de loterias por estados, o STF reforçou a natureza de serviço público das loterias. A PGR pede que tal entendimento seja aplicado, por simetria, ao caso das apostas online, cuja consequência, caso a ação prospere, será a realização de licitação para exploração do serviço. De fato, o art. 29 da Lei nº 13.756/2018 prevê que o serviço era executado sob a forma de serviço público, no entanto prevê que é mediante autorização do Ministério da Fazenda, devendo ser explorada em regime concorrencial, sem limitações ao número de autorizações concedidas.

Defende a PGR na referida ação, que a discricionariedade para o ato de concessão e o excesso de poder regulatório conferido ao Poder Executivo acaba por violar o regime previsto constitucionalmente para exploração de serviço público. Nesta linha, o serviço só poderia ser explorado mediante concessão ou permissão, jamais por meio de autorização, e sempre precedido de licitação.

Ao julgar recentemente a ADI 5.549, o Supremo Tribunal Federal admitiu a outorga de autorização para prestação de serviço de transporte rodoviário de passageiros, dispensando a obrigatoriedade de licitação. É verdade que o próprio texto constitucional prevê essa possibilidade, (art. 21, XII, “e” da CF/88. O posicionamento demonstra, contudo, além disso, uma preocupação em flexibilização do rígido regime instituído na Constituição para prestação de serviços considerados públicos, especialmente diante do dinamismo das atividades, constantemente modificadas pelo advento de novas tecnologias. Basta pensarmos que a decisão sobre a Lei de Mobilidade Urbana, anteriormente citada, surge no contexto do ingresso dos aplicativos de transporte individual de passageiros no país.

Neste julgamento, o STF também assentou, no voto conduzido pelo relator Min. Luiz Fux, que a forma de prestação dos serviços públicos deve garantir a observância dos princípios constitucionais e voltar-se ao atingimento das finalidades precípuas de concretização daquele serviço. A licitação garante a observação do princípio da isonomia e da obtenção da proposta mais vantajosa, mas é dispensável em determinados casos, a depender da natureza do serviço em debate.