Bike e futebol: quem é o novo juiz do TRE do Paraná nomeado por Lula para julgar Moro

Não houve comemoração, nem com o ciclo mais íntimo, antes da publicação do decreto que formalizou a nomeação no Diário Oficial da União, o que só ocorreu nesta quinta, 22, duas semanas após a informação começar a circular. Quem o conhece, garante que a cautela é um traço marcante de sua personalidade.

Sade tinha razões para não cantar vitória antes do tempo. Embora tenha procurado interlocutores no PT para se apresentar, não tem aliados no partido. Pesou o apoio da cúpula do Governo do Paraná. Sade também foi a escolha do Grupo Prerrogativas, coletivo de advogados próximo do presidente, que o via como o “menos pior” na lista tríplice aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O hiato entre as primeiras informações sobre a indicação e a nomeação oficial deu margem para uma campanha que tentou desgastar o nome do advogado. Chegaram a vasculhar suas redes sociais e expôr que ele seguia perfis da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Sade trabalhou como substituto no TRE do Paraná nas eleições de 2022 e chegou a ocupar, interinamente, uma cadeira de titular no tribunal. Advogados que precisaram despachar nesse período relataram ao Estadão que ele se manteve acessível e sempre fez questão de receber quem o procurou no gabinete.