Agosto, um mês aziago, que os antigos diziam ser “mês do cachorro louco”, mostrou um país envolto em fumaça. Mas setembro seria pior: se em agosto queimamos cinquenta e seis mil quilômetros quadrados, o aumento foi de oitenta e oito por cento! Números que deveriam envergonhar os brasileiros. Que deveriam comover o Poder Público.

São evidências comprovadas pelo Monitor do Fogo da plataforma MapBiomas e computados pelo sistema BD de queimadas do Inpe – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De que adianta anunciar números dantescos: em agosto, mais de sessenta e oito mil focos de incêndio. Em setembro, superaram os oitenta e três mil focos.

Entregou-se ao fogo insaciável, converteu-se em cinza, sinônimo do fracasso da política ecológica tupiniquim, uma área equivalente ao Estado de Roraima. E mais de setenta e três por cento dela era o que ainda restava de cobertura vegetal nativa, principalmente florestas. Para completar a desgraça, mais da metade dessa área atingida fica na Amazônia, tão citada e tão maltratada.

Os Estados que registraram as maiores perdas foram Mato Grosso, Pará e Tocantins. As cidades que estão no topo desse ranking infeliz são Corumbá e São Félix do Xingu. Não é possível acusar-se o El Niño, responsável pela seca inclemente. Pois a maior parte desse fogo foi ateado por humanos. Os incêndios espontâneos decorrem de raios e as chuvas não foram frequentes neste ano. Reconhecer a ação criminosa e nada fazer para encarcerar os dendroclastas é bizarro.