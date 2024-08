Hoje em dia, me lembro do que era estudar e trabalhar com adolescentes e como isso mudou no decorrer desses quase trinta anos; como tudo foi ficando mais complexo com o advento da internet, dos Smartphones, das Redes Sociais e dos canais de streaming.

Em 2017 a Netflix lançou a série “Thirteen Reasons Why” (Os Treze Porquês), sobre uma menina, Hanna Baker que, após o seu suicídio deixa uma caixa com treze fitas cassete apontando, uma a uma, as situações de bullying, exclusão, traição, estupro e indiferença de professores e escola que tinham provocado o seu ato. Na época, foi um forrobodó: imprensa noticiando, pais desesperados, psiquiatras sendo convocados para orientação nas escolas, hotlines sendo disponibilizadas por medo que aquela série deflagrasse uma onda de comportamentos de imitação, o chamado “efeito Werther”(em 1774, Goethe publicou um livro: “Sofrimentos do Jovem Werther”, sobre um rapaz que, diante de um sofrimento amoroso e amor impossível, comete suicídio. Esse livro desencadeou uma onda de suicídios na Europa. Duzentos anos depois, foi descrito o “Efeito Werther”, que é esse comportamento de imitação que se segue a um suicídio divulgado pela mídia). Depois de quinze dias do lançamento da série, as reuniões das escolas foram canceladas, as hotlines desativadas e a tal epidemia de suicídios não aconteceu. Estudos posteriores americanos demonstraram sim um aumento na ideação suicida e no número relativo de suicídios, mas a causa apontada não foi a Série nem o Netflix, e sim a excessiva exposição do tema na mídia, que afetou pacientes vulneráveis.

No dia 12 de Agosto passado, um aluno bolsista de um colégio importante e de elite da cidade de São Paulo, mandou uma mensagem de voz a seus colegas anunciando seu suicídio iminente, mencionando, de maneira factual e quase distanciada, que, por conta de exclusões, bullying e sensação de humilhação por ser negro, pobre e abertamente gay, ele tomava aquela decisão. Ele tinha 14 anos e, infelizmente, cumpriu seu anúncio. Era estudioso, culto e sensível.

Não pude deixar de associar essa tragédia à série da Netflix. Sobretudo o início da mensagem, em que ele dizia que “agora ele iria colocar para fora tudo o que estava guardando”. Como as suas razões.