Projeto na Câmara de Atibaia prevê 75% de aumento e salário de prefeito pode saltar para R$ 35 mil

O projeto de lei de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira, o Marcão do Itapetinga (PSDB), prevê um salto na remuneração do prefeito de R$ 20,3 mil para R$ 35,6 mil. Se o reajuste for aprovado, o contracheque vai ultrapassar o do governador de São Paulo, que é de R$ 34,5 mil.

O vereador argumentou na justificativa do projeto que o objetivo é assegurar a recomposição dos subsídios com base na inflação.

“Sem a apresentação do presente projeto, o teto municipal não poderia ser alterado até o final da próxima legislatura, o que estagnaria de forma relevante o desenvolvimento do funcionalismo público municipal”, diz o documento.