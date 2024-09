O (já esgarçado) discurso de superação do modelo tradicional, as promessas de uma ‘nova política’ a ser implementada, de forma absolutamente ‘inovadora’, ágil, livre e sem as amarras e o ranço de antigamente vem – de forma surpreendente – angariando apoiadores.

Para além da sedução do ‘jovem’, do ‘ousado’ e ‘atrevido’, estratégias de manipulação algorítmica, com o atingimento de pessoas que ‘naturalmente’ não seriam objeto de assédio ou destinatárias de apelos e discursos promissores segundo os quais o céu seria o limite, vem tornando a disputa menos equilibrada, justa e compatível com os desideratos democráticos fundamentais que o desejado.

O desprezo à legalidade, aos limites e sistemática estabelecidos pela Justiça vem se tornando rotina.

Ao menos temos a atuação no mais das vezes certeira dos órgãos e instituições responsáveis pela coibição e punição de abusos.