Capitão Assumção tem prisão preventiva mantida por juiz auxiliar de Moraes em audiência de custódia

A defesa pediu a transferência do deputado, que está no Quartel da Polícia Militar, para a sede do Corpo de Bombeiros. O advogado Fernando Dilen considera que, por fazer parte da comissão de segurança na Assembleia Legislativa, Capitão Assumção corre risco se ficar preso entre policiais militares.

O advogado também prepara um recurso para tentar revogar a prisão preventiva. “O deputado está indignado com a situação. O sentimento de injustiça é muito grande”, afirma Dilen ao Estadão. Para a defesa, a decisão viola das prerrogativas parlamentares. “O que está em jogo aqui é o exercício da democracia.”

A ordem de prisão atendeu a um pedido apresentado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES). Procurado, o MP informou que o inquérito tramita em sigilo no STF e que, por isso, não pode dar mais detalhes do caso.