Opinião | Cidadania do bem

É claro que o problema do aquecimento global é complexo e que depende do concerto entre todas as nações, notadamente as mais desenvolvidas. São estas as maiores responsáveis pela emissão dos gases causadores do efeito estufa. Os mais ricos, sempre arrogantes, se recusam a frear o ritmo do comprometimento do clima. Têm consciência de que estão condenando os mais vulneráveis à morte precoce. Mas não se arrependem disso.

Diante da magnitude do problema, é normal o sentimento de impotência. Não posso fazer nada. Mas isso é falacioso. Todos podem fazer alguma coisa.

Se os vilões da poluição estão nessa ordem: transporte, energia estacionária e resíduos sólidos, todos podemos ser partes da solução, pois – necessariamente – já fazemos parte do problema. Todos nos transportamos. Então, é escolher de vez em quando não usar o carro. E se usar, abastecer com etanol, não com gasolina. Preferir transporte coletivo. Andar mais a pé. Ou de bicicleta.