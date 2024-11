Peter apurou também que na Jordânia, cujo calor escaldante e escassez de água ameaçam os meios de subsistência rurais, era comum encontrar aldeões a queimar retratos do rei. De igual forma, durante a passagem por Bangladesh, África e outras regiões afetadas pelo clima, pode testemunhar mais pressões contra governos. No norte do Sahel, a falta de chuvas fez com que pastagens entrassem em declínio, surgindo o inusitado: intensa matança de animais, por seus donos, inconsolados ao assistirem à sua morte por sede. São gestos populares que não existiram se as emergências climáticas não tivessem adquirido a proporção atual.

Isso já acontece aqui, embora em proporção que ainda não motivou o Poder Público a atuar de maneira mais assertiva, no que tange à responsabilidade solidária quanto às emergências climáticas. Durante tempestades que já eram esperadas, houve quem procurasse atribuir a responsabilidade ao Prefeito, quando não se pode ignorar que a mutação da frequência e intensidade das precipitações pluviométricas deriva de uma série de circunstâncias. O Prefeito não pode ser responsabilizado pela existência de milhões de veículos, quase todos eles expelindo gases venenosos, causadores do efeito-estufa, já que existe uma cultura, incentivada pelo governo federal, de incluir no cardápio de cada pessoa, a propriedade e o uso do próprio carro.

Erros históricos estão na base dos cataclismos que têm atingido o mundo inteiro, mas que não poupa o Brasil. Aqui, desde o início da colonização, teve início a impiedosa derrubada do verde, enfraquecendo aquilo que deveria ser considerado o maior patrimônio tupiniquim. Nossas florestas somem, somos especializados em fabricar desertos e fazemos de nossas cidades ambientes hostis à vida, mas plenamente satisfatórios para os veículos mais egoístas que existem: o carro. Movido por uma só pessoa. Nutrido por veneno, que outra coisa não é o combustível fóssil.

Essas cidades impróprias ao ser humano e destinadas ao trânsito, são impermeáveis e não escoam a água das chuvas violentas. Elas são violentas por causa da inexistência de árvores em número suficiente para o exercício de um ecosserviço importante. O mal-estar, o desconforto, a sensação de cansaço, o agravamento de condições enfermiças, tudo isso já é perceptível. Falta agora, e ninguém pode afirmar não vá chegar, o levante popular, a revolta, o ressentimento, a explosão da ira. Algo muito fácil de irromper, numa sociedade polarizada, em que o ódio é fomentado pela política partidária mais interessada em galgar o poder para se enriquecer, do que em atender às reais necessidades da população.

É fundamental e imprescindível que a sociedade civil se envolva na cruzada de pacificação, que passa por oferecer esperança, na forma de construção de paz ambiental destinada a acalmar hostilidades nutridas pela irreversível mutação climática.