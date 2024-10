CNJ contraria advogados e define que qualquer processo pode ser julgado no plenário virtual

Outro ponto preocupa os advogados: os pedidos de destaque. Essa é uma prerrogativa que permite a transferência de um processo do plenário virtual para o físico. Os magistrados podem solicitar a mudança do ambiente de votação, sem restrições. No caso dos advogados, é diferente. Eles também podem apresentar o requerimento, mas o pedido depende do aval do relator do processo, ou seja, não há garantias de que será atendido.

O texto aprovado pelo CNJ define ainda que os julgamentos devem ser públicos e disponíveis para acesso em tempo real. A duração padrão será de seis dias úteis, como já vem ocorrendo, mas em casos urgentes o relator pode pedir sessões extraordinárias.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) prepara um ofício que deve ser enviado ao Conselho Nacional de Justiça nos próximos dias para tentar suspender os efeitos do ato normativo. O texto foi votado em um momento desfavorável para a advocacia porque as duas cadeiras reservadas à OAB no CNJ estão vagas, Os candidatos indicados pela entidade para compor o colegiado aguardam deliberação do Senado para tomar posse.

A OAB já havia pedido a Barroso, na semana passada, que não pautasse processos de interesse da advocacia até que seus representantes tomassem posse. A entidade afirma que foi pega de “surpresa”. O objetivo agora é tentar reabrir a discussão depois que o CNJ estiverem com a composição completa.