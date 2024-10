Inquérito das fake news tem relevância histórica que talvez a vista ainda não alcançou, diz Gilmar

A investigação foi instaurada por ordem do então presidente do tribunal, Dias Toffoli, e se tornou uma das primeiras ofensivas do STF contra a base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O inquérito foi aberto de ofício, ou seja, sem requisição do Ministério Público, e se estende desde 2019.

O objetivo é investigar ofensas, ameaças e ataques aos ministros do STF e às instituições democráticas. Segundo Gilmar Mendes, a decisão de instaurar a investigação e de designar o ministro Alexandre de Moraes como relator do caso foi “decisiva para que a democracia fosse preservada no Brasil”.

“Esses dois fatos só já seriam suficientes para eternizar a sua passagem pelo Supremo Tribunal Federal”, declarou Gilmar Mendes em homenagem a Dias Toffoli, que completa 15 anos como membro do STF.