Como a inteligência artificial colabora com a autonomia de pessoas com deficiência

Emílio Figueira. Foto: Arquivo pessoal

O assunto Inteligência Artificial (IA), uma das tecnologias mais transformadoras da última década, está tão em foco atualmente, que, fundamentado em pesquisas, deu-me vontade de escrever sobre a temática fazendo este recorte de suas aplicações no campo da assistência às pessoas com deficiência, o que têm sido particularmente notáveis. Pesquisas recentes mostram que a IA pode desempenhar um papel fundamental na melhoria da vida dessas pessoas, proporcionando a elas novas oportunidades, ferramentas e recursos.

Acessibilidade Digital

Uma das principais maneiras pelas quais a IA está ajudando as pessoas com deficiência é por meio do desenvolvimento de tecnologias de reconhecimento de voz. Para pessoas com deficiência visual, por exemplo, essas tecnologias podem fornecer informações importantes por meio de um assistente pessoal inteligente, como o Google Assistente ou a Alexa da Amazon, permitindo que eles acessem notícias, previsão do tempo, e-mails e outros serviços. Para aqueles com dificuldades de mobilidade, a IA pode permitir que eles controlem sua casa por meio de comandos de voz, realizando tarefas como ligar as luzes, ajustar a temperatura e abrir portas.

A tecnologia de reconhecimento facial é uma das mais promissoras aplicações da IA para pessoas com deficiência, pois permite a identificação e análise de emoções através de expressões faciais. O que pode ser particularmente útil para pessoas com deficiência cognitiva ou emocional, que muitas vezes têm dificuldade em interpretar ou expressar emoções. Ao identificar e analisar as expressões expressivas, a IA pode ajudá-las a entender melhor suas emoções e se comunicar de forma mais eficaz com outras pessoas. Além disso, a tecnologia de reconhecimento facial pode ser utilizada em conjunto com outras tecnologias assistivas, como dispositivos de comunicação, para permitir que as pessoas com deficiência se comuniquem mais facilmente com outras pessoas.

A tecnologia de reconhecimento facial, aliada à inteligência artificial, pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar pessoas com deficiência a melhorar suas habilidades de comunicação, interação social e bem-estar emocional. Embora ainda haja desafios para serem superados em relação à precisão e privacidade, é importante explorar o potencial dessa tecnologia para criar soluções mais inclusivas e acessíveis para pessoas com deficiência.

A IA também pode ser usada para melhorar a acessibilidade da web. A criação de sites e aplicativos acessíveis é uma das principais preocupações para as pessoas com deficiência e a IA pode ajudar a identificar e corrigir problemas de acessibilidade. Por exemplo, a IA pode detectar automaticamente elementos como imagens sem conformidade, formulários mal formatados e outros problemas de acessibilidade. Isso pode ajudar a garantir que as pessoas com deficiência possam acessar e interagir com a web com a mesma facilidade que outras pessoas.

A IA Usada Na Reabilitação Física

A Inteligência Artificial tem um grande potencial para ser utilizada na reabilitação física de Pessoas com Deficiência, por meio de tecnologias como sensores de movimento e softwares de reconhecimento de imagem, ajudando a monitorar, avaliar e personalizar a terapia de reabilitação de acordo com as necessidades individuais de cada paciente.

Uma das maneiras em que a IA pode ser usado na reabilitação física dessas pessoas, é por meio de exoesqueletos robóticos controlados por ela. Esses exoesqueletos podem ajudar os pacientes a recuperar a força muscular, melhorar a mobilidade e a flexibilidade e até mesmo ajudar na reeducação do movimento. A IA pode permitir que esses exoesqueletos se adaptem aos movimentos individuais de cada paciente, tornando a terapia de reabilitação mais eficaz e personalizada.

Além disso, a IA também é usada para monitorar o progresso do paciente e fornecer feedback em tempo real. Sensores de movimento podem ser usados para avaliar a qualidade dos movimentos do paciente durante uma terapia de reabilitação, analisando dados e fornecendo feedback instantâneo para o paciente e seu terapeuta, otimizando e ajudando os pacientes a alcançarem seus objetivos de recuperação de forma mais eficaz.

Outra importante aplicação da IA na reabilitação física de pessoas com deficiência é a tecnologia de realidade virtual (VR), usada para simular ambientes virtuais que permitem que os pacientes pratiquem habilidades motoras específicas em um ambiente seguro e controlado, personalizando a experiência de realidade virtual de acordo com as necessidades individuais do paciente, tornando a terapia de reabilitação mais envolvente e eficaz.

Educação Inclusiva Com Suporte da IA

Embora um ponto ainda polêmico e discutível, a IA oferece grandes possibilidades de melhorar a educação e a aprendizagem, uma vez que a tecnologia pode ser utilizada para personalizar o ensino para cada aluno. Através do uso da aprendizagem automática, a IA pode analisar dados sobre o comportamento e o desempenho de um aluno, para identificar lacunas em seu conhecimento e adaptar o conteúdo do curso de forma personalizada para atender às suas necessidades individuais. Essa tecnologia pode ser especialmente desejável para alunos com deficiências cognitivas ou de aprendizagem, que muitas vezes precisam de abordagens diferenciadas para o ensino.

Além disso, essa IA também pode ajudar os professores a identificar as necessidades individuais de cada aluno, monitorar o progresso e fornecer feedback específico e personalizado. A tecnologia pode ser utilizada para avaliar a compreensão do aluno em tempo real, para que o professor possa ajustar sua abordagem de ensino e fornecer feedback imediato.

A tecnologia pode ser utilizada para criar ambientes e recursos de aprendizagem acessíveis, como legendas automáticas para vídeos e textos alternativos para alunos com deficiência visual, eliminando barreiras à educação, criando um lugar para todos, tornando o processo mais personalizado, adaptado e inclusivo.

O Futuro Da IA Para Pessoas Com Deficiência

Com esforços colaborativos, podemos maximizar o potencial da IA para criar soluções eficazes e acessíveis que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e empoderá-las a se tornarem participantes ativos e plenos membros da sociedade. Mesmo que seja importante notar que ainda há desafios a serem superados, como, por exemplo, a IA pode ser cara e difícil de implantar em muitas partes do mundo.

À medida que a tecnologia da AI continua a evoluir, é importante que os investigadores, desenvolvedores e profissionais de saúde e educação trabalhem juntos para explorar e implementar soluções inovadoras que atendam às necessidades específicas das pessoas com deficiência. Ao promover o uso da IA para apoiar a inclusão e acessibilidade, podemos criar um mundo mais inclusivo e equitativo para todos.

*Emílio Figueira, por causa de uma asfixia durante o parto, adquiriu paralisia cerebral em 1969, ficando com sequelas na fala e movimentos. É psicólogo, psicanalista, teólogo independente e escritor. Foi professor e conferencista de pós-graduação, principalmente de temas que envolvem a educação inclusiva. Atualmente dedica-se a escrever literatura e roteiros e projetos audiovisuais