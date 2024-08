Desde o início dos anos 2000 presenciamos uma autoexpansão significativa de poderes por parte do Tribunal de Contas da União. Na prática, já conseguiu impor a análise e aprovação prévias, por ele próprio, de editais de licitação e contratos de concessão. Ainda, em determinados casos, passou a suspender pagamentos sem a prévia sustação do contrato pelo Poder Legislativo. No auge da Operação Lava Jato, chegou a bloquear bens, como se poderes judiciais tivesse.

Contudo, movimentos recentes podem alterar essa situação. Em 2022, o TCU criou a Secex-Consenso, por meio da Instrução Normativa 91/2022, com o objetivo de estabelecer procedimentos de solução consensual e prevenção de controvérsias envolvendo a administração pública federal. Os acordos conduzidos buscavam uma prévia autorização do Tribunal, em uma espécie de selo de aprovação, transformando a Corte de Contas em um órgão de consultoria do Poder Executivo.

Em alguns casos, o TCU estava sendo utilizado como avalista de soluções jurídicas inusitadas. Basta lembrar da consulta do governo federal acerca da possibilidade de concessionárias desistirem de processos de relicitação, mantendo a respectiva concessão e renegociando os termos do contrato. Inexistis sequer conflito. O que estava em jogo era apenas a insegurança do gestor federal no processo de tomada de decisão – o já conhecido fenômenos do apagão das canetas. Ao segurar a mão do gestor, dando-lhe mais segurança para a utilização da caneta, não estaria o Tribunal atuando como cogestor?

A criação da Secex-Consenso foi questionada no Supremo Tribunal Federal. O mesmo Supremo Tribunal Federal, recentemente, suspendeu os efeitos de acórdão do TCU que autorizava a realização de fiscalização, no âmbito da Justiça Federal, da destinação de recursos oriundos de prestações pecuniárias pagas em razão de condenações criminais.