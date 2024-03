Como neutralizar a ‘corrosão da democracia’: leia as 300 páginas da tese de Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do STF. Foto: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

Na tese de quase 300 páginas que apresentou à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo como requisito para aspirar o cargo de professor titular do Departamento de Direito do Estado, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, elencou proposições com o objetivo de ‘neutralizar um dos mais graves e perigosos elementos de corrosão da democracia’.

PUBLICIDADE A tese de Alexandre recebeu o título ‘O Direito Eleitoral e o novo populismo digital extremista’. Para reforçar seus argumentos, ele segue a mesma linha e fundamentação que adota no Supremo Tribunal Federal e no TSE para condenar radicais bolsonaristas - nessa toada, o ministro candidato a docente titular alerta sobre a ‘instrumentalização das redes sociais e dos serviços de mensageria privada pelo novo populismo digital extremista que, utilizando-se da proliferação massiva de desinformação, notícias fraudulentas e discursos de ódio e antidemocráticos, vem realizando ataques sucessivos à democracia’. Segundo o ministro, é essencial, para o fortalecimento do País, o ‘combate efetivo, preventivo e repressivo, da instrumentalização das redes sociais e de serviços de mensageria privada pelos novos populistas digitais extremistas, impedindo a massiva divulgação de discursos de ódio e mensagens antidemocráticas e utilização da desinformação para corroer os pilares da Democracia e do Estado de Direito’. Moraes coloca como ‘urgente e essencial’ a necessidade da edição de uma regulamentação ‘moderna’ que, ‘preservando a liberdade de expressão, impeça os ataques massivos aos pilares da Democracia’. Segundo Alexandre de Moraes, o novo ‘paradigma de proteção legislativa vai fazer com que o Direito Eleitoral possa atuar de maneira mais eficiente em defesa do sistema eleitoral e da própria democracia’.

Publicidade