Vale também lembrar que, durante o percurso escolar, é indispensável desenvolver uma boa fluência digital, uma das mais importantes e básicas competências do mundo contemporâneo. Atualmente, quase tudo está ao alcance de um teclado, e se a decoreba está relegada ao segundo plano, capacitar a memória continua uma habilidade valorizada que se fortalece com a repetição e os atalhos criativos dos mnemônicos. Estamos talvez vivenciando o início da mais disruptiva evolução de tecnologia educacional (e do mundo) com o uso massivo da Inteligência Artificial. No entanto, até onde a vista alcança, as competências e habilidades acima mencionadas serão sempre valorizadas.

Evidentemente, sob a perspectiva curricular, o Ensino Fundamental é a base, mas ter bom desempenho no Ensino Médio é a joia da coroa. Prioridade à Língua Portuguesa e à Matemática, os dois componentes curriculares de maior peso ou maior número de questões no Enem e em quase todos os vestibulares e concursos mais concorridos. No Enem, por exemplo, a redação vale 1.000 pontos, tanto quanto a prova de Matemática e 3 vezes mais que a de Física, portanto deve-se treinar muito e, quanto mais redações forem feitas e corrigidas por professores, apontando vícios ou erros, melhor. Ler livros, jornais, revistas é importante tanto para se manter atualizado no momento das provas quanto ajuda a promover uma boa escrita, o vocabulário, a articulação de ideias e uma melhor compreensão dos enunciados.

Na hora da prova, buscar serenidade e equilíbrio emocional. Se uma prova tem 45 questões, só para exemplificar, primeiro resolver as mais acessíveis e pular as questões que demandarão mais tempo, deixando-as para o final. “O tempo faz parte da prova” – é um velho adágio.

Se, para efeito de exemplo, um estudante tem aulas no turno da manhã, deve priorizar no período da tarde os estudos, tarefas e atividades dos componentes curriculares ministrados no dia, pois é mais eficaz a compreensão e a fixação, uma vez que o conteúdo ainda está “fresquinho” na cabeça. Não se pode ter preguiça de mergulhar fundo nos temas, pois o que se aprende superficialmente é efêmero, se esquece rápido.

E quanto aos exercícios físicos e descansos? Uma vez estabelecida uma rotina intensa de estudos, é necessário pausar a cada 1 ou 2 horas. Nesse ínterim de uns 20 min, caminhar, fazer flexões, movimentar os braços e a cabeça, respirar pausada e profundamente, passar os olhos nas mensagens do celular, mas só responder às mais urgentes. É essencial uma rotina de 7 a 8h de sono, para revitalizar o corpo, momento em que o cérebro processa a memorização e o armazenamento de longo prazo, em especial durante a fase REM. É precioso espeitar o ritmo circadiano do corpo!