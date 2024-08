Manter-se vigilante é o primeiro passo para a autoproteção. Evite áreas desertas, especialmente à noite, e planeje suas rotas com antecedência, optando por caminhos bem iluminados e movimentados. Sempre que possível, caminhe em grupos, pois a presença de mais pessoas pode desestimular a ação de criminosos.

Confiar em seus instintos é crucial. Se algo parecer errado, não hesite em mudar seu trajeto ou procurar ajuda. Além disso, esteja sempre preparado para emergências, seja com um plano de ação ou conhecimento sobre como se comunicar rapidamente com as autoridades.

Compartilhe essas dicas com amigos, familiares e colegas, pois quanto mais pessoas adotarem essas medidas, mais segura se torna a comunidade como um todo.