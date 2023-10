Conselho Federal de Psicologia proíbe reorientação sexual; para a ciência, não existe ‘cura gay’

A resolução 1/1999, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), estabelece normas para a atuação dos profissionais de Psicologia no que se refere à orientação afetivo-sexual dos pacientes. A decisão proíbe práticas que propõem a reorientação das sexualidades e isso inclui prescrição religiosa e coaching - searas, em tese, não competentes e credenciadas para trabalhar a questão comportamental clínica.

Luciana Inocêncio Foto: Arquivo pessoal

Há 24 anos, o CFP formalizou o entendimento de que, para a Psicologia, a sexualidade faz parte da identidade do sujeito e, por isso, práticas homossexuais não constituem doença, distúrbio ou perversão. A Psicologia, enquanto Ciência e profissão, tem historicamente se posicionado em defesa dos direitos LGBT.

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) também apoia à Resolução 1/1999 do CFP. No documento, o colegiado destaca que o uso de terapias de reorientação sexual configura prática que afronta os direitos humanos, pois reforça estigmas e aumenta o sofrimento das pessoas.

O tema veio à tona nas últimas horas, em razão do suicídio na noite de 5ª feira (12/10) de Karol Eller, de 36 anos. Após publicar um post “de despedida” nas redes sociais, contendo frases como “perdi a guerra” e sinalizando que iria se matar, a influenciadora digital se jogou do prédio onde morava, localizado em Campo Belo, bairro de São Paulo-SP. Ativista política da direita, Karol tinha mais de 690 mil seguidores.

Segundo relato de amigos próximos, Karol, que era homossexual, passava por um processo complexo de aceitação, após se converter a uma espécie de “terapia de renúncia sexual”, e que também trabalhava outras questões comportamentais, como “vícios e desejos da carne”.

No início de setembro deste ano, Karol participou de um retiro cristão, marcando sua conversão para o protestantismo. Na oportunidade, afirmou ter deixado a prática homossexual.

Continua após a publicidade

Não existe, à luz da Ciência, “a cura gay”. Propostas como esta podem torturar ainda mais o indivíduo, potencializar casos de depressão e motivar o suicídio. A pessoa é o que é. Profissionais da Psicologia e da Psicanálise não podem tutelar essa condição. Aliás, ninguém tem este direito e autorização - nem religiões, nem coach, nem ninguém.

O que se pode fazer, por meio do manejo clínico correto, é auxiliar o sujeito a conviver melhor consigo mesmo, reconhecendo seus defeitos e suas qualidades, e com o entorno. Então, quem promove este tipo de terapia (“cura gay”) está indo contra o que o CFP prega. É crime! Além do mais, pode causar tragédias como a que vimos nessa semana: o suicídio de uma moça que tinha uma vida inteira pela frente.

Importante ressaltar que a fé é imprescritível e que as religiões, todas elas, precisam ser respeitadas. Contudo, não podem substituir a Ciência em questões comportamentais-clínicas.

Em 17 de setembro deste ano, durante uma live com o pastor Wellington Rocha, da igreja Assembleia de Deus, Karol admitiu ter depressão e comentou sobre uma carta de suicídio que teria escrito duas semanas antes de fazer o tal retiro espiritual. O que significa que a influencer já estava em sofrimento psíquico há tempos e, nestas condições, ainda teria sido condicionada a abrir mão de sua própria identidade, o que, via de regra, agrava a dor e induz a pensamentos suicidas.

Acabamos de sair de um “Setembro Amarelo”, que trabalha a conscientização para se evitar o suicídio. Em contrapartida, o que vemos são índices cada vez mais alarmantes, sobretudo entre os jovens. E são poucos, pouquíssimos os que encontram coragem e motivação para se reconhecer depressivo, encontrar apoio (família, amigos, em casa, na escola, no trabalho), procurar ajuda, fazer terapia, e se tratar.

Esta triste realidade justifica os dados divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023. Somente em 2022, segundo o levantamento, houve 16.262 registros de suicídio no Brasil. São oito suicídios por 100 mil habitantes.

No País, 12,6% por cada 100 mil homens, em comparação com 5,4% por cada 100 mil mulheres, morrem devido ao suicídio, de acordo com estudos da Secretaria de Vigilância em Saúde divulgados pelo Ministério da Saúde em setembro de 2022.

Continua após a publicidade

Nesta esteira trágica e de reflexão, é preciso acender o alerta para a correlação depressão x suicídio - cada vez mais alarmantes não apenas no Brasil, mas em quase todo o mundo - e que sinaliza que campanhas motivacionais e políticas públicas voltadas a esta “epidemia silenciosa” não estão sendo suficientes.

*Luciana Inocêncio é psicóloga e psicanalista; especialista em Transtornos Graves das Psicoses, pelo Colégio de Psicoanalísis de Madrid (Espanha); em Psicologia Hospitalar e em Especialidades Médicas, pela Universidade de São Paulo (USP); e em Psicologia Clínica e em Teoria Psicanalítica, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo