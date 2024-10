Não parece que a política partidária tenha caminhado para isso. ao contrário, tudo indica um acelerado declínio da compostura, que é o primeiro sinal da estatura moral de um sistema. A ética tem início nos detalhes. As “palavras mágicas” da primeira mestra, a mãe, que no lar ensina a prole a dizer “obrigado”, “por favor”, “com licença”, “desculpe-me” e outros verbetes em desuso, até se chegar ao trivial “bom dia”, “boa tarde”, “boa noite”, “até logo” e “até amanhã”.

Há um paradoxo nos tempos em que vivemos. Em certos círculos minúsculos, parece crescer a demanda por ética. Se os tempos reclamam o retorno à conduta irrepreensível, a vida concreta é um descalabro total. Um discurso edificante, uma prática miserável.

A falta de compromisso com a moral já foi chamada de “vazio ético”. O que essa expressão designa? Para Jacqueline Russ, “vivemos num momento em que as referências tradicionais desapareceram, em que não sabemos mais exatamente quais podem ser os fundamentos possíveis de uma teoria ética. O que é que, hoje, nos permite dizer que uma lei é justa?”.

Mais do que isso, qual a certeza que se pode ter, quanto a uma “decisão justa”? A mídia propaga o descrédito em todas as Instituições. Nenhuma está a salvo. Daí esse abismo, essa relação com o nada. Algo que Hans Jonas soube tão bem interpretar ao escrever: “Agora estremecemos no desnudamento de um niilismo, no qual o maior dos poderes se acopla com o maior vazio”.