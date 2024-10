Como é sabido pelas excelências, é de iniciativa privativa do presidente da República leis sobre aposentadoria, como determina a alínea “c” do inciso II do artigo 61 da Constituição vigente.

Além dos impedimentos legais, a PEC 66/2023 é um atraso ao país e provedora de desigualdade, ao propor regras mais rígidas aos servidores estaduais e municipais do que aos federais, quando aqueles buscam pela tão aguardada aposentadoria após uma vida dedicada ao trabalho. Assim, a proposta é também uma escancarada violação ao pacto federativo.

De início, a PEC propunha abrir novo prazo para renegociação das dívidas dos municípios com o regime geral e com os regimes próprios de previdência social. Ela foi aprovada para compensar a perda de arrecadação decorrente da derrubada do veto à lei que instituiu a desoneração da folha de pagamento de vários setores econômicos.

No entanto, além dos problemas técnicos de insegurança jurídica, a PEC, conseguintemente, produz alterações prejudiciais ao país, a exemplo do crescimento exponencial de demandas judiciais; aumento da idade para aposentadoria para mulheres, de 55 para 62 anos, e para homens, de 60 para 65 anos; estabelecimento de um pedágio de 100% de tempo de serviço para se aposentar; redução das pensões e também dos valores dos benefícios para quem ingressou no serviço público após dezembro de 2003; dentre outros.