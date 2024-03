Desembargador dá 48 horas para Youtube remover fala de Genoíno sobre ‘boicote a empresas de judeus’

A decisão assinada nesta quarta, 28, atendeu a um pedido da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, que recorreu ao magistrado após decisão de primeiro grau que negar a retirada do conteúdo ‘reputado antissemita’. A Federação contesta uma entrevista concedida por Genoíno ao programa “Sabadão do DCM”, no dia 20 de janeiro.

No trecho que está no centro da ação, o ex-deputado afirma: “Agora eu acho que é uma coisa interessante, Fernando e Viaro, essa ideia de rejeição, essa ideia do boicote, por motivos políticos que ferem interesses econômicos é uma forma interessante, inclusive ter esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus”.

Para a Federação, a declaração ‘instiga o boicote a empresas de judeus e catalisa atitudes criminosas, a exemplo de ataque sofrido por empresária judia em Arraial D’ Ajuda, Bahia’.