Desembargador deu liminar sem ler para favorecer procurador fazendeiro em ação de R$ 5 mi, afirma PF

No processo, para contrapor a versão de Sottoriva sobre a ‘extraordinária valorização da arroba do boi’, a outra parte sustentava que ele não apenas é procurador, mas também um pecuarista. “Tem pleno conhecimento dos termos do contrato e do mercado do boi gordo, não podendo suscitar ignorância ou desconhecimento do negócio que celebrou, sendo que o contrato foi redigido pelo filho dele, que é advogado.”

Segundo a Polícia Federal, sem ter acessado os autos, o desembargador Marcos Brito pediu a seu assessor que providenciasse a elaboração de uma liminar, nos termos que atendesse o procurador. Orientou o assessor a assinar sua decisão.

Os investigadores estão convencidos de que o magistrado ‘não elaborou a decisão, não a conferiu e nem assinou’. Desta forma, a decisão judicial seria nula, vez que a atuação do desembargador se limitou a ‘uma ordem a seu assessor que favorece indevidamente um procurador de justiça’.

O inquérito diz que a ‘fundamentação para a concessão da liminar é genérica, sem base concreta, limitando-se a citar textos de dispositivos legais’.