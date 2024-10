Cenário esse que impulsionou a promulgação das Leis 13.756/18 e 14.790/23, a disciplinar a solicitação e análise das autorizações, as penalidades impostas para o descumprimento, as regras de publicidade educativa acerca do jogo responsável e prevenção da ludopatia, as normas de compliance, a ouvidoria, a prevenção de financiamento do terrorismo, o combate à manipulação de resultados, preservação dos direitos de imagem dos atletas e entidades desportivas brasileiras, dentre outros temas.

Legislação seguida da Portaria SPA/MF 1.143/24, cujo conteúdo normativo dispõe sobre políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro e de outros delitos correlatos a serem adotados pelos agentes operadores de apostas que exploram apostas de quota fixa, e, mais recentemente (01.10.24), da lista do Ministério da Fazenda por meio da qual divulgou as Bets autorizadas a ofertar apostas, com advertência de que aquelas não listadas são ilegais, de modo que suas plataformas digitais ficarão no ar até o dia dez de outubro do corrente ano, para que apostadores resgatem valores depositados.

Nessa senda, observa-se que o Brasil tem legislação consistente no enfrentamento dos delitos apontados, com tratamento próprio para o recebimento de informações dos operadores, por intermédio dos órgãos de controle (COAF, Ministério Público e Polícia), com emprego de mecanismos de rastreio que identificam transações atípicas de pessoas físicas e jurídicas.

Informações essas que revelam indícios de crimes financeiros, efetivados por grupos criminosos, na intenção de conferir origem lícita a recursos inidôneos, que se identificam por meio de depósitos fracionados em espécie, cujas transações bancárias entre os envolvidos ensejam, na maioria das vezes, o imediato saque do montante, para emprego na compra de veículos de luxo, aeronaves, embarcações, joias, relógio de luxo, além da aquisição de imóveis, registrados, muitas das vezes, em nome de interpostas pessoas, sem, entretanto, capacidade de lastro financeiro para sua aquisição.

Quer dizer, o disfarce das várias movimentações busca dificultar o rastreamento desses recursos, para que, ao final, haja a disponibilização do dinheiro novamente para os criminosos depois de ter sido suficientemente movimentado no ciclo de lavagem e poder ser considerado limpo.