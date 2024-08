Mas o negócio da empresa não pode ser apenas o lucro. Há um compromisso com os chamados stakeholders, com os fornecedores, com os destinatários da produção, com a região em que a sede está localizada, com a comunidade aparentemente desvinculada, mas que vai ser influenciada e influenciará o negócio, em termos reputacionais.

Observo que a política ESG está circunscrita e gira em torno da empresa, no seu âmbito interno. Algumas iniciativas criam uma diretoria de ESG, com isso acreditando os líderes, estarem a cumprir o mandamento imposto pela nova concepção do que deva ser a relação da empresa com a comunidade a que serve.

É pouco. Também não é suficiente estabelecer metas de redução de uso de papel, economia de eletricidade, contenção na utilização do transporte pessoal e dedicar um dia da semana para se servir do sistema de transporte coletivo. Muito louvável. Mas a situação do mundo – e, principalmente, a condição de vulnerabilidade do Brasil – exige mais. É que já não se fala mais em “mudança climática”, senão em “emergência climática”. Aquilo que ocorreu no Rio Grande do Sul e tem se repetido em outras partes do mundo, pode acontecer em qualquer lugar.

A emergência climática reclama assertividade que até o momento não se verificou, ao menos na escala e intensidade necessárias. Por isso, o tempo hoje é para adaptação das cidades com o propósito de evitar que os eventos extremos causem mortes ou aflijam ainda mais a coletividade vulnerável que é a que mais sofre com esses eventos.