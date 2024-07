Arrastada para o olho do furação após a divulgação de áudio apreendido na Operação Última Milha - que mira a ‘Abin Paralela’ -, a advogada Juliana Bierrenbach afirmou ao Estadão nesta quarta-feira, 17, que “não sabe” o que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência Alexandre Ramagem “estavam fazendo” na reunião ocorrida em agosto de 2020, no Palácio do Planalto, para tratar do inquérito sobre ‘rachadinhas’ no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio.

A advogada diz que só ficou sabendo da presença de Bolsonaro e Ramagem no encontro “na hora que abriu a porta da sala”. O então presidente, relata Juliana, estava em frente a um quadro de Cândido Portinari. Na época, a Receita e promotores de Justiça estavam o fechando o cerco ao filho 01 de Bolsonaro, após a prisão de um ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. Bolsonaro estava preocupado e empenhado em abafar a investigação, segundo suspeita a Polícia Federal.

Juliana afirma que a reunião seria somente com o general Augusto Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional. A advogada narra que foi “informada” por sua ex-sócia - Luciana Pires - que deveria ir a Brasília para protocolar, junto ao GSI, um pedido de apuração especial sobre a conduta dos auditores da Receita que trabalharam no Relatório de Inteligência Financeira que colocou Flávio Bolsonaro na mira dos investigadores.

A reunião foi gravada por Ramagem e o áudio divulgado nesta segunda, 15, no bojo da Operação Última Milha. A gravação, de uma hora e oito minutos, revela que Ramagem orientou as advogadas sobre o órgão para o qual deveria ser levada a petição questionando os auditores fiscais.

Juliana diz que é “absolutamente impossível” chegar a uma resposta do porquê Bolsonaro estava na reunião. “Eu achei que fosse conversar com o Heleno. O que eu imagino: ‘Elas duas são advogadas do meu filho e vão conversar com o meu ministro palaciano, e tem a sala aqui do lado. Então, fala aqui comigo’. É o que eu acho que pode ter acontecido. Não consigo saber porque que eles estariam ali”, disse.