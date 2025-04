STF terá 10 dias de ‘recesso’ com feriadão; entenda

A volta do descanso será movimentada para parte do tribunal: em 22 de abril a Primeira Turma do STF começará a julgar o núcleo 2 da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) no inquérito do golpe.

Estão nesse grupo o general Mário Fernandes, ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência; Filipe Martins, ex-assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais; Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF); o coronel Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro; Marília Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça; e Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal (PF) e ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.